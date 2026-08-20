В ЕС назвали "срочным приоритетом" усиление антибаллистики Украины

Россия проигрывает войну, которую сама начала. Поэтому для компенсации своего поражения продолжает обстреливать мирных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Х.
По мнению топ-чиновницы ЕС, мотивы страны-агрессора понятны.
"И она мстит, нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре", - отметила фон дер Ляен.
Урсула фон дер Ляен говорит, что Еврокомиссия сотрудничает с государствами-членами ЕС и партнерами. Цель - поддержать противоракетный потенциал Украины.
"Чтобы у Украины были средства для предотвращения человеческих жертв", - уточнила фон дер Ляен.
Она уверена, что это самый срочный приоритет.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты в Киевской области в ночь на 20 августа сознательно попали в помещение складов "Форы" и Yves Roсher. Есть значительные разрушения.
Также сообщалось, что в ночь на 20 августа РФ совершила комбинированную атаку. Захватчики били баллистикой, крылатыми ракетами и дронами по Киеву и области. В столице и Броварах есть погибшие и десятки пострадавших.
Кроме того, в Бориспольском районе ночью россияне ударили по продуктовым складам и объектам "Красного креста". Обстрел Киева и области продолжался почти 9 часов.