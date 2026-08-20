RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В ЕС назвали "срочным приоритетом" усиление антибаллистики Украины

17:13 20.08.2026 Чт
1 мин
Евросоюз жестко отреагировал на очередную массированную атаку Украины
aimg Елена Бджола
Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)

Россия проигрывает войну, которую сама начала. Поэтому для компенсации своего поражения продолжает обстреливать мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Х.

Фон дер Ляен обещает антибаллистику

По мнению топ-чиновницы ЕС, мотивы страны-агрессора понятны.

"И она мстит, нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре", - отметила фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляен говорит, что Еврокомиссия сотрудничает с государствами-членами ЕС и партнерами. Цель - поддержать противоракетный потенциал Украины.

"Чтобы у Украины были средства для предотвращения человеческих жертв", - уточнила фон дер Ляен.

Она уверена, что это самый срочный приоритет.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты в Киевской области в ночь на 20 августа сознательно попали в помещение складов "Форы" и Yves Roсher. Есть значительные разрушения.

Также сообщалось, что в ночь на 20 августа РФ совершила комбинированную атаку. Захватчики били баллистикой, крылатыми ракетами и дронами по Киеву и области. В столице и Броварах есть погибшие и десятки пострадавших.

Кроме того, в Бориспольском районе ночью россияне ударили по продуктовым складам и объектам "Красного креста". Обстрел Киева и области продолжался почти 9 часов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзУкраинаВойна России против УкраиныРакетыУрсула фон дер Ляйен