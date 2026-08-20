В ЕС назвали "срочным приоритетом" усиление антибаллистики Украины

Фон дер Ляен обещает антибаллистику

По мнению топ-чиновницы ЕС, мотивы страны-агрессора понятны.

"И она мстит, нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре", - отметила фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляен говорит, что Еврокомиссия сотрудничает с государствами-членами ЕС и партнерами. Цель - поддержать противоракетный потенциал Украины.

"Чтобы у Украины были средства для предотвращения человеческих жертв", - уточнила фон дер Ляен.

Она уверена, что это самый срочный приоритет.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты в Киевской области в ночь на 20 августа сознательно попали в помещение складов "Форы" и Yves Roсher. Есть значительные разрушения.

Также сообщалось, что в ночь на 20 августа РФ совершила комбинированную атаку. Захватчики били баллистикой, крылатыми ракетами и дронами по Киеву и области. В столице и Броварах есть погибшие и десятки пострадавших.