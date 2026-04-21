У ЄС назвали терміни перших виплат Україні за кредитом на 90 млрд євро

Заступник міністра закордонних справ Латвії Артьомс Уршульскіс заявив, що розраховує на швидкий старт фінансування.

"Сподіваємося, що ЄС зможе почати виплачувати кошти Україні вже у травні", - заявив він.

Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ повідомила, що очікує позитивних рішень щодо позики Євросоюзу на 90 млрд для України у середу 22 квітня.

"Ми обговоримо війну в Україні і очікуємо деяких позитивних рішень завтра щодо позики на 90 млрд євро. Україна справді потребує цієї позики. І це також буде сигналом, що у Росії не вийде протриматися довше, ніж в України, зараз це дуже важливо", - сказала вона.

Також Каллас висловила сподівання, що невдовзі вийде розблокувати й рішення щодо нових санкцій проти Росії, які опинились у глухому куті через позицію Угорщини.