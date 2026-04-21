В ЕС назвали сроки первых выплат Украине по кредиту на 90 млрд евро

Заместитель министра иностранных дел Латвии Артьомс Уршульскис заявил, что рассчитывает на быстрый старт финансирования.

"Надеемся, что ЕС сможет начать выплачивать средства Украине уже в мае", - заявил он.

Между тем главный дипломат ЕС Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам сообщила, что ожидает положительных решений по займу Евросоюза на 90 млрд для Украины в среду 22 апреля.

"Мы обсудим войну в Украине и ожидаем некоторых положительных решений завтра по займу на 90 млрд евро. Украина действительно нуждается в этом займе. И это также будет сигналом, что у России не получится продержаться дольше, чем у Украины, сейчас это очень важно", - сказала она.

Также Каллас выразила надежду, что вскоре получится разблокировать и решение о новых санкциях против России, которые оказались в тупике из-за позиции Венгрии.