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В ЕС назвали сроки введения санкций против России и ряда других стран

Автор: Артур Родивилов

В список новых санкций ЕС за нарушения прав человека могут в ближайшее время попасть должностные лица из России, Китая Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана. Санкции должны ввести в конце марта.

Об этом сообщило издание EUobserver.

Решение о запрете на выдачу виз в страны Евросоюза и замораживании финансовых активов будет официально принято Советом ЕС по иностранным делам 22 марта.

Постпреды стран ЕС совещались в четверг в рамках Комитета по политике и безопасности.

Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма. Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.

Напомним, Украина призывала ЕС применить этот новый механизм для наказания России за нарушение прав человека в Крыму.

Кроме того, в ЕС начали подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси из-за внутриполитического кризиса в стране.

Добавим, в ЕС также готовят санкции из-за военного переворота в Мьянме. Санкции могут ввести против предприятий, которые приносят доход военным Мьянмы.

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Новости Украины Санкции против Россииправа человека
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