ЕС готовит санкции против военных, совершивших переворот в Мьянме

Европейский союз готовится расширить санкции в отношении военных Мьянмы в ответ на переворот 1 февраля. Меры будут введены против предприятий, которыми они управляют и которые приносят им доход.

Меры, которые, по словам дипломатов, могут быть согласованы министрами иностранных дел ЕС 22 марта, будут нацелены на компании, "генерирующие доход или оказывающие финансовую поддержку Вооруженным силам Мьянмы", говорится в одном из документов от 5 марта.

Несмотря на то, что ЕС ввел эмбарго на поставки оружия в Мьянму и с 2018 года поставил своей целю некоторых высокопоставленных военных, эти меры будут его наиболее значимой реакцией с момента переворота.

Дипломаты ЕС сообщили агентству Reuters, что части военных конгломератов, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC), скорее всего, станут объектами санкций, что не позволяет инвесторам и банкам ЕС вести с ними дела.

Конгломераты действуют по всей экономике: от горнодобывающей промышленности до продуктов питания и напитков, гостиниц, телекоммуникаций и банковского дела. Они входят в число крупнейших налогоплательщиков страны и стремились к партнерству с иностранными компаниями, поскольку Мьянма открылась во время демократической либерализации.