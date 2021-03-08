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ЕС готовит санкции против военных, совершивших переворот в Мьянме

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 15:57
ЕС готовит санкции против военных, совершивших переворот в Мьянме
Автор: Александр Белоус

Европейский союз готовится расширить санкции в отношении военных Мьянмы в ответ на переворот 1 февраля. Меры будут введены против предприятий, которыми они управляют и которые приносят им доход.

Об этом сообщает агентство Reuters ссылкой на внутренние документы ЕС.

Меры, которые, по словам дипломатов, могут быть согласованы министрами иностранных дел ЕС 22 марта, будут нацелены на компании, "генерирующие доход или оказывающие финансовую поддержку Вооруженным силам Мьянмы", говорится в одном из документов от 5 марта.

Несмотря на то, что ЕС ввел эмбарго на поставки оружия в Мьянму и с 2018 года поставил своей целю некоторых высокопоставленных военных, эти меры будут его наиболее значимой реакцией с момента переворота.

Дипломаты ЕС сообщили агентству Reuters, что части военных конгломератов, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC), скорее всего, станут объектами санкций, что не позволяет инвесторам и банкам ЕС вести с ними дела.

Конгломераты действуют по всей экономике: от горнодобывающей промышленности до продуктов питания и напитков, гостиниц, телекоммуникаций и банковского дела. Они входят в число крупнейших налогоплательщиков страны и стремились к партнерству с иностранными компаниями, поскольку Мьянма открылась во время демократической либерализации.

Как сообщало РБК-Украина, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

Напомним, в Мьянме утром 7 марта десятки тысяч протестующих вышли на улицы. Они продолжили участие в акциях, несмотря на ночные рейды сил безопасности в Янгоне с целью подавить лидеров протеста.

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