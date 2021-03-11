Послы ЕС договорились о новых санкциях против России, - журналист
Послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека. В европейский санкционный список попали представители России и Китая.
Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушение прав человека, включая людей из Китая. Некоторые россияне тоже там, а также несколько других", - написал журналист в Twitter.
Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма. Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.
Напомним, Украина призывала ЕС применить этот новый механизм для наказания России за нарушение прав человека в Крыму.
Кроме того, в ЕС начали подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси из-за внутриполитического кризиса в стране.
Добавим, в ЕС также готовят санкции из-за военного переворота в Мьянме. Санкции могут ввести против предприятий, которые приносят доход военным Мьянмы.