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У ЄС назвали терміни введення санкцій проти Росії та низки інших країн

Автор: Артур Родивилов

В список нових санкцій ЄС за порушення прав людини можуть найближчим часом потрапити посадові особи з Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Лівії та Південного Судану. Санкції мають ввести наприкінці березня.

Про це повідомило видання EUobserver.

Рішення про заборону на видачу віз у країни Євросоюзу і заморожування фінансових активів буде офіційно прийнято Радою ЄС у закордонних справах 22 березня.

Постпреди країн ЄС радилися в четвер в рамках Комітету з політики та безпеки.

Як відомо, на початку березня Євросоюз ввів санкції за порушення прав людини в рамках нового механізму. Санкції наклали на російських чиновників за ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним і розгін акцій протесту в Росії.

Нагадаємо, Україна закликала ЄС застосувати цей новий механізм для покарання за порушення прав людини в Криму.

Крім того, в ЄС розпочали підготовку четвертого пакета санкцій проти Білорусі через внутрішньополітичну кризу в країні.

Додамо, в ЄС також готують санкції за військовий переворот в М'янмі. Санкції можуть ввести проти підприємств, які приносять дохід військовим М'янми.

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