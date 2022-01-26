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В ЕС назвали сроки предоставления первого транша финпомощи для Украины

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Среда 26 января 2022 18:31
В ЕС назвали сроки предоставления первого транша финпомощи для Украины Фото: комиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливера Варгеи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ЕС планирует как можно быстрее предоставить Украине первый транш финпомощи. Сроки будут зависеть от того, как быстро будет завершен меморандум.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова комиссара по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливера Варгеи.

"Мы хотим предоставить первый транш такой помощи как можно скорее, но это зависит от того, как быстро мы сможем завершить меморандум. Но после того (как завершим меморандум - ред.), мы готовы предоставить первый транш помощи в течение недели", - заявил Оливера Варгеи.

Добавим, что общий объем финансовой помощи от ЕС составляет 1,2 млрд евро. Первый транш составит - 600 млн евро.

Напомним, что в конце октября 2021 года Украина получила от Европейской комиссии 600 млн евро кредита. Это был последний транш в рамках программы макрофинансовой помощи.

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