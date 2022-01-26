У ЄС назвали терміни надання першого траншу фіндопомоги для України

ЄС планує якнайшвидше надати Україні перший транш фіндопомоги. Терміни залежатимуть від того, як швидко буде завершено меморандум.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова комісара з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівера Варгеї.

" Ми хочемо надати перший транш такої допомоги якомога швидше, але це залежить від того, як швидко ми зможемо завершити меморандум. Але після того (як завершимо меморандум - ред.), ми готові надати перший транш допомоги протягом тижня", - заявив Олівера Варгеї.

Додамо, що загальний обсяг фінансової допомоги від ЄС становить 1,2 млрд євро. Водночас перший транш складатиме - 600 млн євро.