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В ЕС назвали Россию стороной конфликта на Донбассе

Вторник 28 июля 2020 21:31
В ЕС назвали Россию стороной конфликта на Донбассе
Фото: Энрике Мора (flickr.com/asaninstitute)
Автор: РБК-Украина

Россия должна стать частью решения, если хочет, чтобы ЕС снял санкции

Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе. Однако Россия должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Европейский союз снял санкции.

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Для нас роль России понятна. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона", - сообщил он.

Мора отметил, что позиция ЕС остается неизменной до тех пор, пока "мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе".

Он также добавил, что несмотря на нарушение режима "тишины" на Донбассе не было зафиксировано человеческих жертв, то есть договоренность "более-менее работает".

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, на внеочередном заседании группы по вопросам безопасности ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе после объявления перемирия.

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