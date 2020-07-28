У ЄС назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі

Фото: Енріке Мора (flickr.com/asaninstitute)

Росія повинна стати частиною рішення, якщо хоче, щоб ЄС зняв санкції

Російська Федерація є стороною конфлікту на Донбасі. Однак Росія повинна стати "частиною рішення" якщо хоче, щоб Європейський союз зняв санкції.

Про це заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності, політичний директор Енріке Мора під час онлайн дискусії Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Для нас зрозуміла роль Росії. Вона не посередник у цьому конфлікті, а його сторона", - повідомив він.

Мора зазначив, що позиція ЄС залишається незмінною до тих пір, поки ми не побачимо чіткого прогресу в цьому питанні".

Він також додав, що попри порушення режиму "тиші" на Донбасі не було зафіксовано людських жертв, то можна вважати домовленість "більш-менш працює".

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Крім того, на позачерговому засіданні групи з питань безпеки ТКГ обговорять обстріл на Донбасі після оголошення перемир'я.