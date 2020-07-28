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На внеочередном заседании ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе

Вторник 28 июля 2020 19:46
На внеочередном заседании ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе
Фото: Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

Перемирие на Донбассе началось 27 июля

Во вторник, 28 июля, состоится внеочередное заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В ходе переговоров стороны обсудят обстрелы на востоке страны после объявления перемирия.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Сегодня должно заседать вне очереди группа по вопросам безопасности ТКГ, которая, в том числе, сегодня должна обсудить вопрос тех трех случаев, о которых сообщил командующий Объединенных сил Кравченко", - сказал вице-премьер.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Отметим, что на протяжении минувших суток на Донбассе были зафиксированы три факта нарушения "тишины".

Кроме того, сегодня боевики один раз обстреляли позиции ООС.

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