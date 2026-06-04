У ЄС назвали нового кандидата в переговірники з Росією і знову з Німеччини

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Роль у координації переговорів

За словами Бабіша, саме Мерц, на його думку, здатний координувати переговорний процес на рівні ЄС, спираючись на відповідний мандат європейських інституцій.

Обговорення статусу України в ЄС

Раніше канцлер Німеччини надіслав до Брюсселя листа з пропозицією розглянути можливість надання Україні статусу асоційованого члена Європейського союзу.

Ця ініціатива викликала дискусію серед лідерів країн ЄС, оскільки вона стала відповіддю на запит Києва про прискорену євроінтеграцію.

При цьому не йдеться про повноцінне членство і право голосу, що, за оцінками низки європейських політиків, включно з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, не знаходить одностайної підтримки всередині союзу.

Особливий формат участі України

Мерц водночас зазначає, що Україні може бути надано особливий формат участі з урахуванням поточних умов, що виникли після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, яке стало найбільшим військовим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни.

Канцлерка також підкреслює, що Київ уже просунувся в процесі зближення з ЄС після подачі заявки на вступ незабаром після початку війни.

Позиція України щодо членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово виступав проти будь-яких проміжних або обмежених форм членства, наполягаючи на повноцінній інтеграції.

Водночас, за даними європейських агентств, Мерц вказує у своєму листі, що асоційований статус може стати політичним сигналом, тоді як повноправне членство в найближчій перспективі залишається малореалістичним через позицію частини країн-членів.

Питання безпеки та гарантії

Окремий блок ініціативи стосується безпекових питань: Україна має узгодити свою зовнішню та оборонну політику з ЄС, а країни союзу, своєю чергою, можуть задіяти положення статті 42.7

Договору про ЄС про взаємну оборону, що, за оцінкою канцлера, може стати важливим елементом гарантій безпеки.

Розширення Європейського союзу

Сьогодні в процесі розширення Європейського союзу беруть участь дев'ять країн-кандидатів, включно з Україною, державами Західних Балкан, а також Молдовою, Грузією і Туреччиною, тоді як Косово має статус потенційного кандидата.

При цьому темпи переговорів для різних країн істотно відрізняються: частина держав розраховує на вступ найближчими роками, тоді як переговори з Туреччиною, розпочаті ще наприкінці 1980-х років, залишаються фактично замороженими.

Кого раніше з Німеччини розглядав Кремль для переговорів

Глава Кремля Володимир Путін висловився на підтримку кандидатури колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого посередника в контактах між Росією і Європейським союзом, зазначивши, що вважає його найбільш підходящою фігурою для ведення такого діалогу.

Також, раніше розглядалися як переговірники з РФ від ЄС колишня Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.