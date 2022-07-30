В ЕС назвали количество стран, которые столкнулись с проблемами по поставкам газа России

Российская Федерация сократила или же прервала газоснабжение до 12 стран Европейского союза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен в интервью для Diario de Noticias .

"Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран ЕС. Мы должны подготовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению поставок российского газа", - заявила президент Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС уже получил рекордные объемы поставок газа из США и каждый раз получает больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.