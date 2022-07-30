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В ЄС назвали кількість країн, які зіткнулися з проблемами щодо постачання газу Росії

Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація скоротила або ж перервала газопостачання до 12 країн Європейського союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в інтерв'ю для Diario de Noticias.

"Росія скоротила чи перервала газопостачання 12 країн ЄС. Ми маємо підготуватися до подальших перебоїв або навіть до повного припинення постачання російського газу", - заявила президент Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляйєн відзначила, що ЄС вже отримав рекордні обсяги поставок газу зі США й щоразу отримає більше газу з Норвегії, країн Перської затоки, Алжиру та регіону Каспійського моря.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами віцеканцлера Роберта Габека, Німеччина переживає велику енергетичну кризу.

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Євросоюз в майбутньому зможе повністю відмовитися від російських енергоносіїв, в тому числі і від природного газу.

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