В ЄС назвали кількість країн, які зіткнулися з проблемами щодо постачання газу Росії

Російська Федерація скоротила або ж перервала газопостачання до 12 країн Європейського союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в інтерв'ю для Diario de Noticias .

"Росія скоротила чи перервала газопостачання 12 країн ЄС. Ми маємо підготуватися до подальших перебоїв або навіть до повного припинення постачання російського газу", - заявила президент Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляйєн відзначила, що ЄС вже отримав рекордні обсяги поставок газу зі США й щоразу отримає більше газу з Норвегії, країн Перської затоки, Алжиру та регіону Каспійського моря.