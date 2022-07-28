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Германия переживает крупнейший энергетический кризис. Хабек объяснил, когда станет легче

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Германия, Четверг 28 июля 2022 17:53
Германия переживает крупнейший энергетический кризис. Хабек объяснил, когда станет легче Фото: глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия переживает крупнейший энергетический кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

По его словам причиной кризиса послужила экономически созданная зависимость от российского газа.

"Мы освободимся от этой зависимости в кратчайшие сроки. В течение месяцев и нескольких лет мы обеспечим ее преодоление", - заверил он.

Хабек напомнил, что Россия еще больше ограничила поставки по газопроводу "Северный поток-1". Он напомнил, что потребовались десятилетия, чтобы Германия оказалась в этой зависимости.

"В первую очередь надо пережить эту и грядущую зиму", - добавил министр.

Как сообщалось, ранее Хабек заявил, что одобрение "Северного потока - 2" стало бы капитуляцией Европы в контексте санкций.

Напомним, 25 июля стало известно, что "Газпром" вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком", поскольку останавливает еще одну турбину. То есть теперь поставки снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет примерно до 20% мощности.

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