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Евросоюз в будущем откажется от российского газа, - Боррель

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Брюссель, Пятница 29 июля 2022 06:38
Евросоюз в будущем откажется от российского газа, - Боррель Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны Евросоюза в будущем смогут полностью отказаться от российских энергоносителей, в том числе и от природного газа.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVE.

По мнению дипломата, энергетическая зависимость Евросоюза от России делает его уязвимым. Но будущем ЕС прекратит закупать российский газ. Правда, о конкретных сроках отказа говорить пока рано.

Боррель также отметил, что в случае, если Россия захочет перекрыть газ Европе, то не будет ждать осени или зимы, а сделает это как можно скорее. По его словам, объединенная Европа сначала откажется от российского угля, потом от нефти, а дальше наступит и очередь природного газа.

Ранее Боррель заявил, что санкции Европейского союза против России уже сильно бьют по руководителю Кремля Владимиру Путину и его сообщниках. Воздействие санкционных мер на российскую экономику со временем будет усиливаться.

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