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ЕС и НАТО объединят усилия из-за гибридной атаки Беларуси, - президент Еврокомиссии

Автор: Наталья Скороход

Евросоюз и НАТО намерены объединить усилия из-за гибридных атак Беларуси. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Вопрос о мигрантах, которые стремятся попасть в Евросоюз, обсуждался на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом Столтенберг и Ляйен выступили единым фронтом против давления на восточные границы ЕС.

Чтобы отвлечься от своих внутренних проблем, наши противники не уклоняются от ведения гибридных атак на нас", - сказала Ляйен.

Она также добавила, что ЕС и НАТО важно работать совместно.

Ляйен

Напомним, что президент Литвы призвал НАТО пересмотреть позицию по отношению к Беларуси. Причина - интеграция с вооруженными силами РФ.

Ранее сообщалось, что на этой встрече обсуждали и российские войска у границ Украины. Генсек НАТО осудил Россию и призвал снизить напряженность.

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