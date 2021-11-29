ЕС и НАТО объединят усилия из-за гибридной атаки Беларуси, - президент Еврокомиссии

Евросоюз и НАТО намерены объединить усилия из-за гибридных атак Беларуси. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.
Вопрос о мигрантах, которые стремятся попасть в Евросоюз, обсуждался на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом Столтенберг и Ляйен выступили единым фронтом против давления на восточные границы ЕС.
Чтобы отвлечься от своих внутренних проблем, наши противники не уклоняются от ведения гибридных атак на нас", - сказала Ляйен.
Она также добавила, что ЕС и НАТО важно работать совместно.
Ляйен
Напомним, что президент Литвы призвал НАТО пересмотреть позицию по отношению к Беларуси. Причина - интеграция с вооруженными силами РФ.
Ранее сообщалось, что на этой встрече обсуждали и российские войска у границ Украины. Генсек НАТО осудил Россию и призвал снизить напряженность.