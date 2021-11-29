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ЄС і НАТО об'єднають зусилля через гібридну атаку Білорусі, - президент Єврокомісії

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз і НАТО мають намір об'єднати зусилля через гібридних атак Білорусі. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Питання про мігрантів, які прагнуть потрапити в Євросоюз, обговорювалося на зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. При цьому Столтенберг і Ляйєн виступили єдиним фронтом проти тиску на східні кордони ЄС.

Щоб відволіктися від своїх внутрішніх проблем, наші противники не ухиляються від ведення гібридних атак на нас", - сказала Ляйен.

Вона також додала, що ЄС і НАТО важливо працювати спільно.

Ляйєн

Нагадаємо, що президент Литви закликав НАТО переглянути позицію по відношенню до Білорусі. Причина-інтеграція зі Збройними силами РФ.

Раніше повідомлялося, що на цій зустрічі обговорювали і російські війська біля кордонів України. Генсек НАТО засудив Росію і закликав знизити напруженість.

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БілорусьЕвросоюзНАТО