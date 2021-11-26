Лукашенко заявил, что не будет заставлять мигрантов на границе Беларуси возвращаться домой
В пятницу, 26 ноября, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил мигрантам, застрявшим на границе с Польшей, что его страна поможет им вернуться домой, если они захотят. Но также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не будет заставлять беженцев возвращаться на родину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Тем, кто хочет вернуться домой, мы поможем в этом. Но мы не будем принуждать вас. Это ваше право", - сказал Лукашенко во время посещения временного лагеря для мигрантов на польско-белорусской границе.
Он также отметил, что не будет играть в политику с их судьбой.
"Если вы хотите идти на запад, мы не будем вас задерживать, душить, избивать. Это зависит от вас. Продолжайте. Идите", - сказал он.
По словам Лукашенко, если мигрантский кризис не будет решен сейчас, он станет намного серьезнее.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что на польско-белорусской границе происходит игра авторитарных режимов Беларуси и России. Они пытаются обвинить Польшу в гуманитарном кризисе на границе.