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Лукашенко заявил, что не будет заставлять мигрантов на границе Беларуси возвращаться домой

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Беларусь, Пятница 26 ноября 2021 14:51
Лукашенко заявил, что не будет заставлять мигрантов на границе Беларуси возвращаться домой Фото: лидер белорусского режима Александр Лукашенко обратился к мигрантам на границе (belarus.by)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 26 ноября, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил мигрантам, застрявшим на границе с Польшей, что его страна поможет им вернуться домой, если они захотят. Но также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не будет заставлять беженцев возвращаться на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Тем, кто хочет вернуться домой, мы поможем в этом. Но мы не будем принуждать вас. Это ваше право", - сказал Лукашенко во время посещения временного лагеря для мигрантов на польско-белорусской границе.

Он также отметил, что не будет играть в политику с их судьбой.

"Если вы хотите идти на запад, мы не будем вас задерживать, душить, избивать. Это зависит от вас. Продолжайте. Идите", - сказал он.

По словам Лукашенко, если мигрантский кризис не будет решен сейчас, он станет намного серьезнее.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что на польско-белорусской границе происходит игра авторитарных режимов Беларуси и России. Они пытаются обвинить Польшу в гуманитарном кризисе на границе.

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