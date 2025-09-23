Українці спрогнозували терміни вступу до ЄС та висловили головне побоювання
Українці визначили, коли країна може вступити до ЄС, і назвали головні ризики від інтеграції. Опитування показало як очікування, так і побоювання громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine.
Підтримка євроінтеграції
Опитування показало, що ідею вступу України до ЄС підтримує 74% громадян. Найвищий рівень підтримки зафіксовано у Києві (82%), на Заході (80%), Півночі (78%) та в Центрі (76%).
На Півдні та Сході показники нижчі - 69% і 64% відповідно. Проти вступу виступають лише 6% громадян, ще 18% не визначилися зі своєю позицією.
Очікування від членства
Українці пов’язують з ЄС покращення майбутнього для дітей (65%), встановлення миру (60%), економічне зростання (60%) та підвищення рівня життя (59%).
Також серед очікувань - нові можливості для працевлаштування (58%), подолання корупції (55%) та зміцнення верховенства права (54%). Водночас лише 2% опитаних заявили, що не бачать жодних переваг від інтеграції.
Основні побоювання
Головним ризиком респонденти називають відтік молоді за кордон - 48%. Іншими побоюваннями стали експлуатація природних ресурсів (35%), приплив мігрантів (31%) та зростання бюрократії (30%).
Також 30% вважають, що вступ може погіршити стосунки з Росією, а 11% переконані, що у самого Євросоюзу немає майбутнього. Водночас 8% українців заявили, що не бачать жодних недоліків у євроінтеграції.
Прогнози щодо термінів вступу
42% опитаних вважають, що вступ до ЄС відбудеться впродовж найближчих 5 років. Ще 22% відводять на цей процес від 6 до 10 років.
Водночас 12% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу.
Опитування проведене агенцією Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine у червні–липні 2025 року. Участь взяли 1015 респондентів з усіх підконтрольних Україні територій.
Нагадаємо, за даними Євробарометру за весну 2025 року, 60% жителів країн Європи схвалюють надання ЄС статусу кандидата Україні, а проти - 34% респондентів.
За даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС і в НАТО. Вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.