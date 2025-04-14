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ЕС направил в Вашингтон переговорщика в надежде договориться по тарифам

Вашингтон, Понедельник 14 апреля 2025 09:06
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ЕС направил в Вашингтон переговорщика в надежде договориться по тарифам Фото: Марош Шефчович (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ЕС попытается снова начать переговоры с Соединенными Штатами. Брюссель уже заморозил свои ответные торговые пошлины после частичной приостановки тарифов Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сегодня торговый представитель ЕС Марош Шефчович встретится со своими коллегами в Вашингтоне, надеясь, что частичное перемирие может привести к некоторым содержательным переговорам.

Диалог может даже послужить сокращению сборов ниже нынешних 10% после того, как президент США предположил, что могут быть "исключения".

Поездка должна дать лучшее представление о готовности администрации США к переговорам и ее приоритетах, сказал агентству Bloomberg высокопоставленный правительственный чиновник.

Но, несмотря на неоднократные призывы к европейскому единству, в ЕС консенсуса о том, насколько далеко блок должен зайти с уступками или как отомстить, если переговоры провалятся.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард сказала министрам финансов ЕС на выходных воздержаться от чрезмерных комментариев и позволить комиссии осуществлять свою исключительную компетенцию в сфере торговли.

Взаимные тарифы

Напомним, ЕС 9 апреля утвердил пошлины на товары из США на сумму около 21 млрд евро. Они стали ответом на 25% пошлины Трампа на поставки стали и алюминия из ЕС.

В тот же день Трамп отменил называемые взаимные тарифы для ЕС на уровне 20%. Теперь эта ставка будет на уровне 10%.

Следом за этим ЕС приостановил на 90 дней 25%-ные пошлины, согласованные как ответ на тарифы США на сталь и автомобили.

ЕС работает над "перечнем условий" потенциального соглашения, в котором будут обозначены области для переговоров, включая снижение собственных пошлин, взаимные инвестиции, а также смягчение определенных правил и стандартов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ясно дала понять, что ее главным приоритетом является заключение сделки с США, которая снизит или отменит пошлины. И если это не удастся, блок готов принять ответные меры.

Все новые тарифы Трампа теперь затрагивают около 380 млрд евро товаров ЕС.

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