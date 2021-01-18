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В ЕС намерены до лета вакцинировать 70% взрослых

Брюссель, Понедельник 18 января 2021 20:54
В ЕС намерены до лета вакцинировать 70% взрослых
Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Европейском союзе намерены до лета 2021 года вакцинировать от COVID по меньшей мере 70% взрослого населения. При этом к марту страны ЕС должны вакцинировать не менее 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на проект новой стратегии ЕС по вакцинации от коронавируса, который Еврокомиссия представит 19 января.

Также к концу января Европейская комиссия собирается согласовать со странами - членами ЕС протокол составления свидетельств о вакцинации, "который может быть признан и использован в системах здравоохранения по всему ЕС, и также применен на более глобальном уровне по согласованию со Всемирной организацией здравоохранения".

Такие сертификаты могут заменить карантин и требования к тестам от COVID, доказывая, что "вы больше не подвергаетесь высокому риску (заражения коронавирусом, - ред.) во время путешествий".

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта.

В то же время, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала введение сертификатов вакцинации от коронавируса в ЕС медицинской необходимостью.

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