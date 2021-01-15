В ВОЗ назвали условие введения COVID-паспортов

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта. Но допускают, что ситуация может измениться и эти документы будет целесообразно ввести.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он подчеркнул, что в рекомендациях комитета ВОЗ указан призыв не вводить эти документы именно сейчас. Но если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин улучшится, то могут появиться причины для изменения рекомендаций.

"Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это ввести подтверждение вакцинации для путешествий", - заявил Райан.

Сегодня сообщалось, что комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

В то же время, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала введение сертификатов вакцинации от коронавируса в ЕС медицинской необходимостью. Однако его могут уравнять с отрицательным COVID-тестом.