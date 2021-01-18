В ЄС мають намір до літа вакцинувати 70% дорослих

Фото: вакцинація (freepik)

В Європейському союзі намір до літа 2021 року вакцинувати від COVID щонайменше 70% дорослого населення. При цьому до березня країни ЄС повинні вакцинувати не менше 80% медичних і соціальних працівників і людей старше 80 років.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на проект нової стратегії ЄС щодо вакцинації від коронавірусу, який Єврокомісія представить 19 січня.

Також до кінця січня Європейська комісія збирається узгодити з країнами - членами ЄС протокол складання свідоцтв про вакцинацію, "який може бути визнаний і використаний в системах охорони здоров'я по всьому ЄС, і також застосований на більш глобальному рівні за погодженням з Всесвітньою організацією охорони здоров'я".

Такі сертифікати можуть замінити карантин і вимоги до тестів від COVID, доводячи, що "ви більше не піддаєтеся високому ризику (зараження коронавірусом, - ред.) під час подорожей".

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорта.

Водночас, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн назвала введення сертифікатів вакцинації від коронавірусу в ЄС медичною необхідністю.