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В ЄС мають намір до літа вакцинувати 70% дорослих

Брюссель, Понеділок 18 січня 2021 20:54
В ЄС мають намір до літа вакцинувати 70% дорослих
Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Європейському союзі намір до літа 2021 року вакцинувати від COVID щонайменше 70% дорослого населення. При цьому до березня країни ЄС повинні вакцинувати не менше 80% медичних і соціальних працівників і людей старше 80 років.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на проект нової стратегії ЄС щодо вакцинації від коронавірусу, який Єврокомісія представить 19 січня.

Також до кінця січня Європейська комісія збирається узгодити з країнами - членами ЄС протокол складання свідоцтв про вакцинацію, "який може бути визнаний і використаний в системах охорони здоров'я по всьому ЄС, і також застосований на більш глобальному рівні за погодженням з Всесвітньою організацією охорони здоров'я".

Такі сертифікати можуть замінити карантин і вимоги до тестів від COVID, доводячи, що "ви більше не піддаєтеся високому ризику (зараження коронавірусом, - ред.) під час подорожей".

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорта.

Водночас, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн назвала введення сертифікатів вакцинації від коронавірусу в ЄС медичною необхідністю.

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