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В Еврокомиссии предложили уравнять сертификат вакцинации с COVID-тестом

Лиссабон, Пятница 15 января 2021 20:22
В Еврокомиссии предложили уравнять сертификат вакцинации с COVID-тестом
Фото: Урсула Фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала введение сертификатов вакцинации от коронавируса в ЕС медицинской необходимостью. Однако его могут уравнять с отрицательным COVID-тестом.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Лиссабоне, которая транслировалась в Twitter.

По словам фон дер Ляйен, уравнение сертификата с отрицательным ПЦР-тестом позволит обеспечить равные возможности.

"Это медицинская необходимость. Однако важно найти правильный баланс, чтобы обеспечить равные возможности тех, кто уже имеет и еще не имеет доступа к вакцинации, этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться на медицинском уровне", - заявила она.

Напомним, до этого в Еврокомиссии назвали "хорошей идеей" введение сертификата вакцинации от коронавируса в ЕС. Эту идею предложил премьер-министр Греции.

В то же время Всемирная организация здравоохранения выступает против требования прививки от COVID-19 во время международных поездок. ВОЗ объясняет свою позицию ограниченной доступностью к вакцинам от коронавируса.

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