ЄС наказав країнам-кандидатам ігнорувати парад 9 травня в Москві

"Учора в нас уже був насичений вечір із вечерею з партнерами із Західних Балкан... Було багато обговорень про цінності, узгодження Спільної зовнішньої і безпекової політики, включно із санкціями, включно з дуже чіткими вказівками для кандидатів не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати ці поїздки, оскільки це не відповідало б цінностям ЄС", - заявила вона.

Окремо варто додати, що наразі статус кандидата на вступ до Євросоюзу серед країн Балкан мають Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія.

В питанні допомоги України, як розповіла Браже, очікується "дуже практична дискусія як про гроші, так і про військову підтримку, а також про власну спроможність блоку".

Зокрема вона підкреслила, що вчорашній обстріл Росії Сум свідчить про те, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони (ППО).