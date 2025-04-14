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ЄС наказав країнам-кандидатам ігнорувати парад 9 травня в Москві

Фото: Байба Браже, голова Міністерства закордонних справ Латвії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) дав вказівку країнам-кандидатам не брати участі в урочистостях у Москві Російської Федерації (РФ), що присвячені святкуванню 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Латвії Байбу Браже під час розмови з журналістами.

"Учора в нас уже був насичений вечір із вечерею з партнерами із Західних Балкан... Було багато обговорень про цінності, узгодження Спільної зовнішньої і безпекової політики, включно із санкціями, включно з дуже чіткими вказівками для кандидатів не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати ці поїздки, оскільки це не відповідало б цінностям ЄС", - заявила вона. 

Окремо варто додати, що наразі статус кандидата на вступ до Євросоюзу серед країн Балкан мають Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія. 

В питанні допомоги України, як розповіла Браже, очікується "дуже практична дискусія як про гроші, так і про військову підтримку, а також про власну спроможність блоку". 

Зокрема вона підкреслила, що вчорашній обстріл Росії Сум свідчить про те, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони (ППО). 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур, Росія може спробувати укласти комплексну угоду зі США до 9 травня.

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