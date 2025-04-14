ЕС приказал странам-кандидатам игнорировать парад 9 мая в Москве

"Вчера у нас уже был насыщенный вечер с ужином с партнерами из Западных Балкан... Было много обсуждений о ценностях, согласование Общей внешней политики и политики безопасности, включая санкции, включая очень четкие указания для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать эти поездки, поскольку это не соответствовало бы ценностям ЕС", - заявила она.

Отдельно стоит добавить, что сейчас статус кандидата на вступление в Евросоюз среди стран Балкан имеют Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория.

В вопросе помощи Украине, как рассказала Браже, ожидается "очень практическая дискуссия как о деньгах, так и о военной поддержке, а также о собственной способности блока".

В частности она подчеркнула, что вчерашний обстрел России Сум свидетельствует о том, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны (ПВО).