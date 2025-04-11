Росія може готувати комплексну угоду з США до 9 травня, - Міноборони Естонії

Російська Федерація (РФ) може спробувати укласти комплексну угоду зі Сполученими Штатами Америки (США) до 9 травня через свою любов до "особливих" дат.

Як відзначив Певкур, через загрозу укладання угоди Захід повинен прискорити поставки допомоги Україні "настільки швидко, наскільки це можливо".

Відповідаючи на запитання про те, чому він очікує цього, він заявив: "Я читаю знаки... Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) завжди був (уважним до важливих, - ред.) дат". Також він нагадав про те, що 23 лютого Росія відзначає день російської армії, а 24 лютого 2022-го - країна-терорист вдалась до повномасштабного вторгнення на територію України.

"Тому я вважаю, що і 9 травня, яке для нас є днем Європи, для Росії є днем закінчення Другої світової війни, вони будуть прагнути, можливо, до цього, щоб отримати якусь угоду, якесь перемир'я чи щось подібне... Чи станеться це, я не знаю, це залежить від українців і, звичайно, разом зі Сполученими Штатами, які на цей час знаходяться за столом переговорів.", - додав він.