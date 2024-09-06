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ЄС надасть Україні пакет допомоги на тлі обстрілів енергетичної інфраструктури

П'ятниця 06 вересня 2024 13:32
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ЄС надасть Україні пакет допомоги на тлі обстрілів енергетичної інфраструктури Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Європейський союз (ЄС) виділить новий пакет гуманітарної допомоги Києву у розмірі 40 млн євро (44,43 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які її потребують. З новим пакетом на 40 мільйонів євро (44,43 млн доларів, - ред.) на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло", - написала вона.

Підтримка ЄС Україні

ЄС активно підтримує Україну від початку повномасштабної війні з Росією через ряд важливих ініціатив та заходів. Наприклад, політичний блок надає фінансову допомогу для підтримки української економіки та відновлення інфраструктури.

Зокрема забезпечує військову допомогу, постачаючи Україні озброєння, техніку та інші ресурси, які необхідні для оборони й не тільки. Це також включає навчання та тренування українських військових.

У тому ж числі ЄС запровадив економічні санкції проти Росії, що спрямовані на тиск на Кремль з метою зупинки агресії.

В серпні Україна отримала транш 4,2 млрд євро (4.67 млрд доларів) від ЄС в межах програми Ukraine Facility.

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