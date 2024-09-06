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ЕС предоставит Украине пакет помощи на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры

Пятница 06 сентября 2024 13:32
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ЕС предоставит Украине пакет помощи на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Европейский союз (ЕС) выделит новый пакет гуманитарной помощи Киеву в размере 40 млн евро (44,43 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Температура вскоре снизится, поэтому мы усиливаем нашу гуманитарную помощь украинцам, которые в ней нуждаются. С новым пакетом на 40 миллионов евро (44,43 млн долларов, - ред.) на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье", - написала она.

Поддержка ЕС Украине

ЕС активно поддерживает Украину с начала полномасштабной войны с Россией через ряд важных инициатив и мероприятий. Например, политический блок предоставляет финансовую помощь для поддержки украинской экономики и восстановления инфраструктуры.

В частности обеспечивает военную помощь, поставляя Украине вооружение, технику и другие ресурсы, которые необходимы для обороны и не только. Это также включает обучение и тренировки украинских военных.

В том же числе ЕС ввел экономические санкции против России, направленные на давление на Кремль с целью остановки агрессии.

В августе Украина получила транш 4,2 млрд евро (4,67 млрд долларов) от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

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