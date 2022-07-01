ЄС почав працювати над новими санкціями проти російського золота, - Bloomberg

Європейський союз почав роботу над новими санкціями проти РФ. Вони торкнуться, зокрема, російського золота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Європейський союз працює над новими санкціями проти російського золота, що відповідає кроку країн G7, спрямованому на подальше задушення доходів Москви", - пише видання, посилаючись на власні джерела.

Разом з тим вказано, що підготовка до нового пакету санкцій продовжується, і деякі країни наполягатимуть на тому, щоб додати більше обмежень до пропозицій, перш ніж вони будуть подані державам-членам на затвердження.

Bloomberg звертає увагу, що Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, і її експорт золота минулого року оцінювався в 12,6 мільярда фунтів стерлінгів.

Крім того видання з'ясувало, що новий пакет санкцій також охоплюватиме зміну раніше затверджених заходів, які можуть включати коригування правил транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області.

Нагадаємо, раніше в ЄС заявляли, що не виключають, що можуть ввести санкції проти золота з Російської Федерації.

Додамо, раніше Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на "військову машину" президента РФ Володимира Путіна.

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