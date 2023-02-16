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ЄС "на вірному шляху" до ухвалення санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну, - Reuters

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Четвер 16 лютого 2023 16:16
ЄС "на вірному шляху" до ухвалення санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну, - Reuters Фото: ЄС "на вірному шляху" до ухвалення санкцій проти РФ до роковин вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЄС "на вірному шляху" до ухвалення нових санкцій проти Росії, які будуть запроваджені до роковин вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Країни Європейського союзу знаходяться на вірному шляху до ухвалення нових санкцій проти Росії до 24 лютого, коли виповниться рік з дня вторгнення Москви", - заявили дипломатичні джерела видання у Брюсселі.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що посли ЄС не погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

Крім того, напередодні Європейська комісія подала десятий пакет санкцій проти Росії.

Додамо, що США готують новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.

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