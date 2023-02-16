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Посли ЄС не погодили новий пакет санкцій проти Росії через каучук, - Politico

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Брюссель, Четвер 16 лютого 2023 11:14
Посли ЄС не погодили новий пакет санкцій проти Росії через каучук, - Politico Фото: в ЄС не погодили десятий пакет санкцій (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Посли країн Європейського союзу не погодили десятий пакет санкцій проти Росії. Причиною цього стали обмеження щодо російської гуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що вчора ввечері посли ЄС не досягли згоди щодо нових антиросійських санкцій. Одним зі спірних моментів став російський синтетичний каучук.

Єврокомісія пропонує ввести санкції на імпорт гуми, проте Італія та Німеччини виступили проти, а Польща - підтримала.

За даними Politico, Росія у 2021 році експортувала каучуку на майже 2 млрд доларів. З цієї суми частка ЄС становить близько 700 млн доларів. Деякі форми каучуку вже були санкціоновані в попередніх пакетах, це призвело до перекриття додаткових потоків доходу.

Нагадаємо, вчора Європейська комісія представила десятий пакет санкцій проти Росії.

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