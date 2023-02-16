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ЕС "на верном пути" к принятию санкций против РФ к годовщине вторжения в Украину, - Reuters

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Четверг 16 февраля 2023 16:16
ЕС "на верном пути" к принятию санкций против РФ к годовщине вторжения в Украину, - Reuters Фото: ЕС "на верном пути" к принятию санкций против РФ к годовщине вторжения в Украину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЕС "на верном пути" к принятию новых санкций против России, которые будут введены к годовщине вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Страны Европейского союза находятся на верном пути к принятию новых санкций против России к 24 февраля, когда исполнится год со дня вторжения Москвы", - заявили дипломатические источники издания в Брюсселе.

Напомним, ранее Politico сообщало, что послы ЕС не согласовали десятый пакет санкций против России.

Кроме того, накануне Европейская комиссия представила десятый пакет санкций против России.

Добавим, что США готовят новый пакет финансовой помощи Украине в размере 10 млрд долларов, а также новые санкции против России.

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