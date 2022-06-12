ЕС можно расширить, Украина имеет шанс получить статус кандидата, - Боррель

При этом он не назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС.

"Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ за один день до вторжения России. Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других необязательно. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?", - сказал Боррель.

Как сообщалось, Европейская комиссия, скорее всего, порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но могут быть выдвинуты дополнительные условия.

Между тем Финляндия отказывается предоставить нашей стране особые условия относительно вступления.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, отметил, что в ближайшее время Украина имеет небольшие шансы стать кандидатом на вступление в Европейский союз

Ожидается, что выводы Еврокомиссии огласят 17 июня.