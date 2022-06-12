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ЄС можна розширити, Україна має шанс отримати статус кандидата, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Європейський союз можна розширити. Україна має шанс отримати статус кандидата в ЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС.

При цьому він не назвав можливі терміни вступу України в ЄС.

"Україна зі своїми цінностями, культурою та історією вже готувалася приєднатися до Європи шляхом реформ за один день до вторгнення Росії. Десять років тому в Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. У одних вийде, У інших необов'язково. Що, якби ми зробили те ж саме для України?",- сказав Боррель.

Як повідомлялося, Європейська комісія, швидше за все, порекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але можуть бути висунуті додаткові умови.

Тим часом Фінляндія відмовляється надати нашій країні особливі умови щодо вступу.

У той же час прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, зазначив, що найближчим часом Україна має невеликі шанси стати кандидатом на вступ в Європейський союз

Очікується, що висновки Єврокомісії оголосять 17 червня.

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