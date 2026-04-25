ЕС может понадобиться новый кредит для Украины уже в следующем году, - WSJ

15:28 25.04.2026 Сб
2 мин
ЕС придется искать миллиарды гораздо быстрее, чем планировалось
aimg Сергей Козачук
ЕС может понадобиться новый кредит для Украины уже в следующем году, - WSJ Фото: Украине понадобится новый кредит от ЕС (Getty Images)

Европейский Союз может столкнуться с необходимостью одобрения нового кредита для Украины уже в 2027 году. Несмотря на недавно подписанное соглашение на 105 миллиардов долларов, дефицит финансирования Киева продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Дефицит бюджета и новые заимствования

Как отмечает издание, подписанное соглашение о займе на 90 миллиардов евро (около 105 миллиардов долларов) должно было закрыть две трети потребностей Украины в финансировании бюджета и обороны до конца следующего года. Однако европейские чиновники предупреждают, что этих средств может быть недостаточно.

По словам дипломатов, дефицит финансирования Украины на следующий год вырос по сравнению с первоначальными расчетами. Киевупонадобится дополнительно не менее 19 миллиардов евро для покрытия бюджетных расходов в 2026 году.

"Это означает, что лидерам ЕС потенциально придется снова обращаться за новым займом в десятки миллиардов евро через 12 месяцев", - говорится в материале.

Роль США и позиция Зеленского

Украина оказалась в большей зависимости от ЕС на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа прекратила предоставление прямой военной помощи и сосредоточилась на конфликтах на Ближнем Востоке.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что поддержка США остается критически важной, особенно в вопросах разведки и средств ПВО.

"Во время войны нам нужно все и все. Нам нужны Соединенные Штаты", - заявил президент накануне саммита на Кипре.

Зеленский также выразил надежду, что финансовая устойчивость Украины подтолкнет Россию к переговорам, продемонстрировав, что ресурсы страны не исчерпаны.

Финансовая помощь ЕС и новые санкции

Напомним, 22 апреля послы стран Евросоюза предварительно одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, а также поддержали внедрение 20-го пакета санкций против России. Это решение стало возможным после того, как в Венгрии на выборах потерпел поражение Виктор Орбан, который долгое время блокировал поддержку Киева.

Владимир Зеленский заявил, что разблокирование 90 млрд евро является четким сигналом для РФ о необходимости завершения войны. Президент подчеркнул, что усиление финансового и санкционного давления должно заставить агрессора сесть за стол переговоров.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что эти средства имеют стратегическое значение для оборонного сектора. В частности, благодаря европейскому кредиту Украина сможет удвоить производство дронов-перехватчиков, что является критически важным для защиты от российских воздушных атак.

Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
