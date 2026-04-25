ЕС может понадобиться новый кредит для Украины уже в следующем году, - WSJ

Европейский Союз может столкнуться с необходимостью одобрения нового кредита для Украины уже в 2027 году. Несмотря на недавно подписанное соглашение на 105 миллиардов долларов, дефицит финансирования Киева продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Дефицит бюджета и новые заимствования

Как отмечает издание, подписанное соглашение о займе на 90 миллиардов евро (около 105 миллиардов долларов) должно было закрыть две трети потребностей Украины в финансировании бюджета и обороны до конца следующего года. Однако европейские чиновники предупреждают, что этих средств может быть недостаточно.

По словам дипломатов, дефицит финансирования Украины на следующий год вырос по сравнению с первоначальными расчетами. Киевупонадобится дополнительно не менее 19 миллиардов евро для покрытия бюджетных расходов в 2026 году.

"Это означает, что лидерам ЕС потенциально придется снова обращаться за новым займом в десятки миллиардов евро через 12 месяцев", - говорится в материале.

Роль США и позиция Зеленского

Украина оказалась в большей зависимости от ЕС на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа прекратила предоставление прямой военной помощи и сосредоточилась на конфликтах на Ближнем Востоке.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что поддержка США остается критически важной, особенно в вопросах разведки и средств ПВО.

"Во время войны нам нужно все и все. Нам нужны Соединенные Штаты", - заявил президент накануне саммита на Кипре.

Зеленский также выразил надежду, что финансовая устойчивость Украины подтолкнет Россию к переговорам, продемонстрировав, что ресурсы страны не исчерпаны.