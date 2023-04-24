ЄС може змінити стратегію щодо Пекіна після заяви китайського посла, - Боррель
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорять "китайське питання" після заяви про посла у Франції Лу Шайє про суверенітет країн, які входили до складу Радянського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля .
За його словами, Рада із закордонних справ почне обговорення Китаю, щоб підготувати пропозиції для Євроради в червні, "яка, можливо, перегляне та відкалібрує нашу стратегію щодо Китаю".
Боррель зробив цю заяву в контексті "відчуття загрози", а також заяву китайського посла в Китаї Лу Шайє про суверенітет та існування країн, що входили до складу Радянського Союзу.
Нагадаємо, минулого тижня посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік.
Слова китайського дипломата викликали різку реакцію у Європі та Україні.
Пізніше у Пекіні відхрестилися від заяв дипломата та заявили, що поважають суверенітет усіх країн.