ЕС может изменить стратегию в отношении Пекина после заявления китайского посла, - Боррель

Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудят "китайский вопрос" после заявления о посла во Франции Лу Шайе о суверенитете стран, входивших в состав Советского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля .

По его словам, Совет по иностранным делам начнет обсуждение Китая, чтобы подготовить предложения для Евросовета в июне, "который, возможно, пересмотрит и откалибрует нашу стратегию в отношении Китая".

Боррель сделал это заявление в контексте "ощущении угрозы", а также заявление китайского посла в Китае Лу Шайе о суверенитете и о существовании стран, входивших в состав Советского Союза.