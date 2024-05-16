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ЄС може заморозити заявку Грузії на вступ через закон про іноагентів, - FT

Фото: вступ Грізії до ЄС можуть заморозити (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейський союз може заморозити заявку Грузії на вступ, якщо там ухвалять закон про іноагентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Грузинський парламент, більшість в якому має партія "Грузинська мрія", ухвалив скандальний закон про іноагентів, попри багатомісячні демонстрації та неодноразові попередження з боку Брюсселя.

За даними анонімних чиновників, що спілкувались з FT, у зв'язку з цим рішення ЄС щодо початку переговорів про вступ, швидше за все, буде відкладено на невизначений термін, якщо закон набуде чинності.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що це - показова подія. Грузинський уряд знає, який рахунок", - сказало анонімне джерело.

Брюссель вже чітко дав зрозуміти, що якщо закон набуде чинності, Єврокомісія не надасть рекомендацію урядам країн ЄС дати "зелене світло" на початок переговорів про членство для Грузії.

Скандальний закон в Грузії

Минулого місяця уряд Грузії знову підняв питання щодо підписання закону про іноагентів, який вже діє в Російській Федерації.

Після ухвалення даного законопроекту в першому читанні протестувальники, що не згодні з даними нововведеннями, так само як і минулої осені, вийшли на протести, однак, якщо тоді це допомогло й відклало голосування за даний законопроект, то цього разу парламент таки ухвалив законопроект про іноагентів в другому та в третьому читанні.

Детальніше про те, навіщо грузинська влада пішла на цей крок та чим це може обернутися для Грузії, - в матеріалі РБК-Україна.

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