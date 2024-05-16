ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление из-за закона об иноагентах, - FT

Грузинский парламент, большинство в котором имеет партия "Грузинская мечта", принял законопроект об иноагентах, несмотря на многомесячные демонстрации и неоднократные предупреждения со стороны Брюсселя.

По данным анонимных чиновников, которые общались с FT, в связи с этим решение ЕС о начале переговоров о вступлении, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок, если закон вступит в силу.

"Мы очень четко дали понять, что это - показательное событие. Грузинское правительство знает, какой счет", - сказал анонимный источник.

Брюссель уже четко дал понять, что если закон вступит в силу, Еврокомиссия не предоставит рекомендацию правительствам стран ЕС дать "зеленый свет" на начало переговоров о членстве для Грузии.