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ЄС може сьогодні прийти до компромісу щодо обмеження ціни на російський газ

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Понеділок 19 грудня 2022 11:49
ЄС може сьогодні прийти до компромісу щодо обмеження ціни на російський газ Фото: ЄС може сьогодні прийти до компромісу щодо обмеження ціни на російський газ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 19 грудня, країни-члени Європейського Союзу мають зібратися, аби обговорити максимальну ціну на російський газ. Існує ймовірність того, що компроміс буде досягнутий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Те, що пропонують лідери, є дуже хорошим кроком у правильному напрямку", - сказала міністр енергетики Мальти Міріам Даллі.

Вона зазначила, що сьогодні - вирішальний час для прийняття рішення.

"Це також свідчить про готовність прийти до компромісу сьогодні. Я переконана, що сьогодні нам вдасться піти на компроміс, вірю, що бажання є", - додала вона.

РБК-Україна повідомляло, що 19 грудня країни-члени ЄС зберуться втретє, аби обговорити ліміт ціну на газ. Вона може бути майже на третину нижчу за початкову пропозицію.

Раніше зазначалося, що поставки російського газу в європейські країни з початку 2022 року впали майже на 50%. "Газпром" стверджує, що країни скоротили їх самі.

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