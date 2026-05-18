ЄС може переглянути допомогу країнам, які підтримують Росію та Іран

ЄС посилює підхід до зовнішньої допомоги

У Європейському союзі розглядають можливість перегляду підходів до розподілу міжнародної допомоги, заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас перед зустріччю міністрів розвитку в Брюсселі.

За її словами, країни, які підтримують Росію або Іран, можуть зіткнутися з ризиком скорочення або перенаправлення допомоги з боку ЄС.

При цьому вона наголосила на необхідності більш "гнучкого і стратегічного" підходу до фінансування в умовах посилення геополітичного суперництва.

Каллас зазначила, що будь-які зміни мають враховувати баланс між інтересами ЄС і підтримкою партнерів, однак конкретні механізми поки що не визначено.

Стратегічний перегляд політики ЄС

У ЄС також обговорюють майбутнє інвестиційної програми "Глобальний шлюз", обсяг якої оцінюють приблизно в 300 млрд євро.

У рамках ініціативи посилюються суперечки навколо окремих проєктів, включно з фінансуванням інфраструктури в Сенегалі, де можливим підрядником може стати компанія, пов'язана з Китаєм.

Позиція Єврокомісії та країн-членів

Комісар ЄС з питань розвитку Йозеф Сікела заявив, що європейські пріоритети мають враховуватися в майбутній допомозі.

За його словами, в умовах, коли інвестиції та інфраструктура стають інструментами впливу, зовнішня політика не може залишатися емоційною.

Водночас частина депутатів Європарламенту застерігає від надмірної прив'язки допомоги до європейських компаній, вказуючи на ризик зміщення фокусу з боротьби з бідністю на питання конкурентоспроможності.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево також закликав не скорочувати підтримку країнам, що розвиваються, особливо на тлі зменшення американської допомоги, попереджаючи, що простір, який звільнився, можуть зайняти інші гравці з більш жорсткими умовами