ЕС может пересмотреть помощь странам, поддерживающим Россию и Иран

ЕС ужесточает подход к внешней помощи

В Европейском союзе рассматривают возможность пересмотра подходов к распределению международной помощи, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас перед встречей министров развития в Брюсселе.

По ее словам, страны, которые поддерживают Россию или Иран, могут столкнуться с риском сокращения или перенаправления помощи со стороны ЕС.

При этом она подчеркнула необходимость более "гибкого и стратегического" подхода к финансированию в условиях усиления геополитического соперничества.

Каллас отметила, что любые изменения должны учитывать баланс между интересами ЕС и поддержкой партнеров, однако конкретные механизмы пока не определены.

Стратегический пересмотр политики ЕС

В ЕС также обсуждают будущее инвестиционной программы «Глобальный шлюз», объем которой оценивается примерно в 300 млрд евро.

В рамках инициативы усиливаются споры вокруг отдельных проектов, включая финансирование инфраструктуры в Сенегале, где возможным подрядчиком может стать компания, связанная с Китаем.

Позиция Еврокомиссии и стран-членов

Комиссар ЕС по вопросам развития Йозеф Сикела заявил, что европейские приоритеты должны учитываться в будущей помощи.

По его словам, в условиях, когда инвестиции и инфраструктура становятся инструментами влияния, внешняя политика не может оставаться эмоциональной.

В то же время часть депутатов Европарламента предостерегает от чрезмерной привязки помощи к европейским компаниям, указывая на риск смещения фокуса с борьбы с бедностью на вопросы конкурентоспособности.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево также призвал не сокращать поддержку развивающимся странам, особенно на фоне уменьшения американской помощи, предупреждая, что освободившееся пространство могут занять другие игроки с более жесткими условиями