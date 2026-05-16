ua en ru
Сб, 16 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Рютте перед самітом НАТО збере керівників провідних оборонних компаній Європи, - FT

12:44 16.05.2026 Сб
2 хв
Що планує обговорити?
aimg Тетяна Степанова
Рютте перед самітом НАТО збере керівників провідних оборонних компаній Європи, - FT Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня зустрінеться з представниками провідних європейських оборонних компаній, щоб обговорити збільшення інвестицій та обсягів виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Рютте зустрінеться з керівництвом провідних європейських оборонних концернів у Брюсселі, щоб закликати їх діяти оперативно та підготувати грунт для важливих оголошень на щорічному саміті НАТО в Анкарі в липні.

Напередодні зустрічі компаніям було запропоновано надати інформацію про основні інвестиції та їхню здатність збільшити виробництво, приділивши особливу увагу таким сферам, як протиповітряна оборона та ракети великої дальності.

Видання зазначає, що Рютте регулярно зустрічається з керівниками провідних європейських оборонних компаній, але зібрати представників такої великої кількості компаній на одній зустрічі є незвичайним, зазначили представники галузі.

Його повідомлення про те, чого Альянс очікує від цих груп, також підкреслює нагальну необхідність для НАТО продемонструвати промислове зростання на зустрічі лідерів у Туреччині.

Очікується, що багато найбільших виробників зброї на континенті, таких як Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA та Leonardo, надішлють своїх представників на зустріч.

НАТО хоче, щоб європейські виробники зброї допомогли задовольнити вимоги президента США Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам Альянсу щорічно почати виділяти Україні по 0,25% свого ВВП. Але деякі з них вже виступили проти такої ініціативи.

Також Рютте заявив, що досвід війни в Україні демонструє необхідність прискорення оборонних розробок і переходу від ідеальних рішень до систем, які можна швидко виробляти і застосовувати в бойових умовах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Марк Рютте
Новини
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату