Рютте перед самітом НАТО збере керівників провідних оборонних компаній Європи, - FT

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня зустрінеться з представниками провідних європейських оборонних компаній, щоб обговорити збільшення інвестицій та обсягів виробництва.

Рютте зустрінеться з керівництвом провідних європейських оборонних концернів у Брюсселі, щоб закликати їх діяти оперативно та підготувати грунт для важливих оголошень на щорічному саміті НАТО в Анкарі в липні.

Напередодні зустрічі компаніям було запропоновано надати інформацію про основні інвестиції та їхню здатність збільшити виробництво, приділивши особливу увагу таким сферам, як протиповітряна оборона та ракети великої дальності.

Видання зазначає, що Рютте регулярно зустрічається з керівниками провідних європейських оборонних компаній, але зібрати представників такої великої кількості компаній на одній зустрічі є незвичайним, зазначили представники галузі.

Його повідомлення про те, чого Альянс очікує від цих груп, також підкреслює нагальну необхідність для НАТО продемонструвати промислове зростання на зустрічі лідерів у Туреччині.

Очікується, що багато найбільших виробників зброї на континенті, таких як Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA та Leonardo, надішлють своїх представників на зустріч.

НАТО хоче, щоб європейські виробники зброї допомогли задовольнити вимоги президента США Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону.