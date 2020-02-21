ЕС в марте отменит санкции против Азарова и Ставицкого, - журналист

Европейский союз в марте отменит санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, послы стран ЕС на саммите 4 марта на полгода продлят санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также 44 организаций.

"В тот же день они продлят заморозку активов Януковича и 8 человек из его окружения на 12 месяцев, его сына - на 6 месяцев, и исключат Азарова и Ставицкого из списка", - добавил Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз планирует продлить санкции против России в июне 2020 года. Ожидается, что решение будет принято на саммите Восточного партнерства 18 июня, который впоследствии перейдет в формат саммита Европейской комиссии.

Отметим, в начале февраля дело бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова передали в Высший антикоррупционный суд. СБУ разыскивает его за превышение власти или служебных полномочий, Интерпол в свое время отказался объявлять экс-премьера в розыск.