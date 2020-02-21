ЄС у березні скасує санкції проти Азарова і Ставицького, - журналіст

Європейський союз у березні скасує санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, посли країн ЄС на саміті 4 березня на півроку продовжать санкції відносно 175 росіян і сепаратистів, а також 44 організацій.

"В той же день вони продовжать заморожування активів Януковича та 8 осіб з його оточення на 12 місяців, його сина - на 6 місяців, і виключать Азарова і Ставицького зі списку", - додав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року. Очікується, що рішення буде прийнято на саміті Східного партнерства 18 червня, який згодом перейде у формат саміту Європейської комісії.

Зазначимо, на початку лютого справу колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова передали у Вищий антикорупційний суд. СБУ розшукує його за перевищення влади або службових повноважень, Інтерпол у свій час відмовився оголошувати екс-прем'єра в розшук.