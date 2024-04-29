ЄС має розробити сучасну версію "плану Маршалла" для України та Молдови, - Санду

"Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі був запропонований економічний рятувальний круг у вигляді американського "плану Маршалла", Молдова та Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента 21-го століття від Європейського союзу", - сказала Санду.

Підписаний колишнім президентом США Гаррі Труменом у 1948 році "план Маршалла" - названий на честь тодішнього держсекретаря Джорджа Маршалла - надав мільярди доларів економічної допомоги європейським країнам, спустошеним Другою світовою війною.

"План Маршалла" був розроблений і втілений, щоб показати виснаженому війною континенту, що капіталізм і демократія є кращим шляхом, ніж будь-що, запропоноване комунізмом. Сьогоднішня сучасна версія такого плану також повинна запропонувати подібну надію тим з нас, хто прагне до членства в ЄС", зазначила президент Молдови.

На її думку, бюджет ЄС повинен не тільки фінансувати критичні зелені, цифрові та інфраструктурні проєкти, а й бути спрямованим на "захист цінностей", які перебувають під загрозою з боку "сил з похмурим баченням" європейського континенту.

"Нам також потрібно інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії", - додала Санду.

Водночас вона висловила оптимізм щодо здатності Європи протистояти викликам безпеці, спричиненим агресією Росії проти України.