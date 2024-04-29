ЕС должен разработать современную версию "плана Маршалла" для Украины и Молдовы, - Санду

Европейский союз должен разработать современную версию "плана Маршалла" США времен Второй мировой войны, но на этот раз необходимо направить усилия на восстановление Украины и Молдовы.
Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду на ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractive.
"Подобно тому, как после Второй мировой войны Западной Европе был предложен экономический спасательный круг в виде американского "плана Маршалла", Молдова и Украина нуждаются в четко сфокусированном эквиваленте 21-го века от Европейского союза", - сказала Санду.
Подписанный бывшим президентом США Гарри Трумэном в 1948 году "план Маршалла" - назван в честь тогдашнего госсекретаря Джорджа Маршалла - предоставил миллиарды долларов экономической помощи европейским странам, разоренным Второй мировой войной.
"План Маршалла" был разработан и воплощен, чтобы показать истощенному войной континенту, что капитализм и демократия являются лучшим путем, чем что-либо предложенное коммунизмом. Сегодняшняя современная версия такого плана также должна предложить подобную надежду тем, кто стремится к членству в ЕС", отметила президент Молдовы.
По ее мнению, бюджет ЕС должен не только финансировать критические зеленые, цифровые и инфраструктурные проекты, но и направлен на "защиту ценностей", которые находятся под угрозой со стороны "сил с мрачным видением" европейского континента.
"Нам также нужно инвестировать в спасение жизней, восстановление мира и защиту свободы в ключевые моменты истории", - добавила Санду.
В то же время она выразила оптимизм по поводу способности Европы противостоять вызовам безопасности, вызванным агрессией России против Украины.
Напомним, Европейский совет 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.
24 декабря 2023 года Майя Санду предложила парламенту организовать в Молдове референдум о вступлении в Евросоюз. Она заявила, что его можно будет провести осенью 2024 года, когда должны пройти президентские выборы.
Парламент на заседании 28 декабря разрешил проводить республиканские референдумы в один день с парламентскими, президентскими и местными выборами.
По словам президента Молдовы Майи Санду, референдум о вступлении Молдовы в Европейский союз является конституционным и может состояться 20 октября.
Отметим, что фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались - сейчас идет скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям Евросоюза, а также продолжается формирование переговорной рамки.
Ранее в марте Еврокомиссия одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.
В середине апреля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что решение об утверждении переговорной рамки и первая межправительственная конференция, которая даст старт переговорному процессу по вступлению Украины в ЕС, ожидается во второй половине июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.